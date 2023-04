6 So sah am Mittwochabend der Himmel über Stuttgart aus. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Wer am Mittwochabend in Stuttgart nach oben schaut, sieht einen Himmel, der zu glühen scheint. Regenbogen und Wolken in den unterschiedlichsten Orangetönen sind ein wahrer Hingucker.















Im Westen und in Botnang, am Schlossplatz, im Hallschlag und Bad Cannstatt – vielerorts über dem Stuttgarter Stadtgebiet leuchtete der Himmel am Mittwochabend in den unterschiedlichsten Orangetönen. Wer gegen 20 Uhr nach oben schaute, sah nicht nur einen riesigen Regenbogen, sondern auch einen Abendhimmel, der zu glühen schien.

Aber was hatte es damit auf sich? Saharastaub war es jedenfalls nicht, das bestätigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend auf Anfrage unserer Redaktion. Stattdessen vermutet der Experte, dass schlichtweg ein Zusammenspiel zwischen Sonnenuntergang und einer Wolkenlücke für das Naturschauspiel verantwortlich war. Sehenswert war es allemal.

Auch in den sozialen Netzwerken wurden zahlreiche Fotos geposted, die den Stuttgarter Abendhimmel in seiner vollen Pracht zeigen.

