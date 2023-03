1 Die Baumfällungen beim Wörth-Stadion sind Vorboten des Projektes. Foto: Horst Rudel

Einst ackerten Kleingärtner auf dem Gelände zwischen dem Fluss und dem Wörth-Stadion in Nürtingen. Nun legt die Stadt dort eine künstliche Wasser- und Biotopfläche an. Das 1,5 Millionen Euro teure Projekt dient auch dem Hochwasserschutz.















Link kopiert

Am rechten Neckarufer in Nürtingen wurden in den vergangenen Wochen etliche Bäume gefällt. Die Rodungen im Gewann Millot sind Vorboten eines ambitionierten Projektes: Auf der Fläche, die bis 2013 an Kleingärtner verpachtet war, legt die Stadt einen neuen Seitenarm für den Fluss an – auf 250 Meter Länge zwischen dem Wehr der Wasserkraftanlage in Neckarhausen und dem Wörth-Stadion. Die Arbeiten werden voraussichtlich im August beginnen und 24 Wochen dauern. Der Anschluss des neuen Seitenarms an den Neckar ist Ende des Jahres geplant, die Ufergestaltung mit Pflanzung und Ansaat soll im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein.