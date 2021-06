7 Moos in Nahaufnahme. Wie schön naturnah sich Gärten auch mit Moos gestalten lassen, zeigt der Moosgarten von Michael Altmoos. Foto: Marlene/Adobe Stock

Spricht jemand von Moos, ist oft Geld gemeint, selten die Pflanze. Dabei sind Leistungen der Moose, die sie für Böden, Wasser und die Luft erzielen, nicht mit Geld zu beziffern. Ein Blick in einen Moosgarten zeigt es

Stuttgart - Bei Bei Rasenbesitzern ist es unbeliebt, da wird es bis an die Wurzel bekämpft. Auf Wegen und in Pflasterfugen wird ihm mit Gasbrennern und Hochdruckreinigern der Garaus gemacht: Moos. In alten Gärten allerdings sind moosbewachsene Mauern und Treppen der Ritterschlag an Altehrwürdigkeit.