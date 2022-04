Naturdenkmal in Hochdorf

1 Beate Schmid und Werner Halm kritisieren die mangelnde Pflege des Naturdenkmals „Drei Linden“ und seiner Umgebung. Foto: /Katja Eisenhardt

Um das Hochdorfer Naturdenkmal „Drei Linden“ ist es nicht gut bestellt. Das kritisieren die SPD und der Geschichtsverein. Sie fragen, ob die Gemeinde die Pflege der Linden vernachlässigt hat.















Das Gestrüpp bei der Sitzbank im unteren Bereich des Areals wuchert in unmittelbarer Nähe zu einer sehr alten Linde, die Infotafel daneben, die über das seit 1930 von drei Linden gezierte Ortswappen aufklärt, droht umzufallen. Im Februar hatte die Hochdorfer Verwaltung bekannt gegeben, dass der Zugang zum Naturdenkmal für die Öffentlichkeit in Rücksprache mit dem Esslinger Landratsamt gesperrt werden müsse. Vorgeschlagen wurde zudem, die Sitzbank und die Infotafel abzubauen und zu archivieren. Kritik an diesem Vorschlag kommt von Beate Schmid, Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion, und Werner Halm, Vorsitzender des Vereins „Historische Gebäude und Ortsgeschichte Hochdorf“ (HGOH). Sie monieren den zu laxen Pflegeaufwand seitens der Gemeinde.