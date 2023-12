Natural Bodybuilding in Esslingen: Ehrgeiz, Disziplin und die richtige Bräune

1 Der 41-jährige Christian Kellenberger (Zweiter von links) bei Natural Olympia in Las Vegas. Foto:

Der Esslinger Natural-Bodybuilder Christian Kellenberger ist bei internationalen Wettkämpfen erfolgreich und verschafft sich sogar in Amerika einen Namen.











Link kopiert

Es ist der Moment, in dem die Scheinwerfer die Halle erleuchten und der 41-jährige Natural-Bodybuilder Christian Kellenberger, Inhaber des Pigspoint Fitness in Esslingen, sich vorbereitet, die Bühne zu betreten. Der Saal hält den Atem an, als er mit einer beeindruckenden Präsenz die Pose einnimmt. Kurz darauf hielt er unter Applaus beim Worldcup der Profis in der Masterklasse in Los Angeles die Urkunde sowie den Pokal für Platz eins in den Händen.