Natur-Projektgruppe in Ostfildern

1 Die Naturkundebücher für Ostfildern haben die Männer und Frauen der Volkshochschul-Projektgruppe liebevoll gestaltet. Foto: Horst Rudel

Die neusten zwei Broschüren über den Wald in Ostfildern hat die Projektgruppe Naturkundebuch jetzt in Ostfildern vorgestellt. Seit 40 Jahren forschen die Teilnehmer.















Wenn Harald Schneller in den Wald geht, beobachtet er nicht nur Vögel. „Ich höre erst mal das Gezwitscher. Dann suche ich die Vögel und versuche, sie zu bestimmen.“ So prägt sich der Agraringenieur die Laute der Piepmätze ein und kann sie zuordnen. „Aber da braucht man Erfahrung.“ Schneller ist glücklich, dass die Gruppe nun ihr drittes und viertes Buch über den Wald in Ostfildern herausgebracht hat. „ Wir wollen den Menschen neue Blicke auf die Natur vor ihrer Haustür öffnen“, bringt er das Konzept auf den Punkt.