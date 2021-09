1 Im Zweifel lieber Finger weg, rät Volker Draxler (links) den Teilnehmern. Foto: /Karin Ait Atmane

Im Zweifelsfall: lieber Finger weg. Selbst der Fachmann tut sich schwer mit dem Bestimmen mancher Pilze. Bei einer Waldführung auf dem Schurwald verriet Experte Volker Draxler, was Pilzsammler beachten müssen.

Lichtenwald - Diese Warnung sprach er öfter aus: „Ich würde den nicht essen“, erklärte Experte Volker Draxler bei einer Pilzführung in Lichtenwald am Freitag. Einige genießbare Exemplare hatten die Teilnehmer am Ende aber doch im Korb. Zehn Erwachsene und drei Kinder stehen startklar mit ihren Körben beim Naturfreundehaus. Volker Draxler dämpft vorsichtshalber die Erwartungen: „Es steht nicht viel im Wald“, sagt er. In den vergangenen Wochen hätten Wind und Sonne die Böden ausgetrocknet. Aber Pfifferlinge habe es dieses Jahr ausnehmend viele gegeben, haben einige Teilnehmer festgestellt. Die Führung in Lichtenwald ist ausgebucht, Draxler bietet sie im Namen der Pilzfreunde Stuttgart an. Der Mann aus Ebersbach ist geprüfter Pilzsachverständiger. Schon als Kind hat er mit den Eltern Pilze gesammelt, seit rund zwei Jahrzehnten beschäftigt er sich intensiv mit diesen Organismen, die wissenschaftlich gesehen weder Pflanzen noch Tiere sind.