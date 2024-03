Nattheim im Kreis Heidenheim: Arbeiter beim Sandstrahlen von Stahlrahmen erschlagen

1 Für den Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein 57-Jähriger ist am Mittwoch mit Arbeiten an einem 250 Kilogramm schweren Metallrahmen beschäftigt, als dieser plötzlich umkippt – mit tödlichen Folgen.











Beim Sandstrahlen ist ein Arbeiter in Nattheim im Landkreis Heidenheim in Baden-Württemberg von einem Stahlrahmen erschlagen worden. Der 57-Jährige sei am Mittwoch mit Arbeiten an dem 250 Kilogramm schweren Metallstück beschäftigt gewesen, teilte die Polizei in Ulm am Donnerstag mit. Dieses sei dabei aus ungeklärter Ursache umgefallen.

Der Mann sei unter dem Stahlrahmen begraben worden, hieß es weiter. Dabei habe er tödliche Verletzungen erlitten.