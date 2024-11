Nations League: Kane führt England hoch - Haaland feiert, Rangnick trauert

1 Harry Kane führt England zum Sieg gegen Irland. Foto: Kin Cheung/AP/dpa

Bayern-Star Kane führt England gegen Irland zu einem deutlichen Sieg und zum Aufstieg in die A-Liga. Norwegens Fußball-Nationalteam mit Dreierpacker Haaland verdrängt Rangnicks Österreicher.











Link kopiert

London - Ein genialer Pass von Harry Kane und drei Tore in weniger als sechs Minuten haben der englischen Fußball-Nationalmannschaft den Aufstieg in die A-Liga der Nations League beschert. Durch das 5:0 (0:0) gegen Irland verabschiedete sich die künftige Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel aus der B-Liga nach oben.

Auch Norwegen schaffte in der Parallelgruppe nach einem 5:0 (3:0) gegen Kasachstan den Aufstieg in die A-Liga, Topstar Erling Haaland traf dreifach. Der von Ralf Rangnick trainierte Gruppenzweite Österreich muss nach einem 1:1 (1:0) gegen Slowenien dagegen in die Aufstiegs-Play-offs. Mit einem Heimsieg wäre die Rangnick-Elf anstelle Norwegens direkt aufgestiegen.

Italien gibt Gruppensieg aus der Hand

In der A-Liga sicherte sich Frankreich dank eines 3:1 (2:1) zum Abschluss in Italien doch noch den Gruppensieg. Die punktgleichen Italiener sind als Gruppenzweiter ein möglicher Gegner der deutschen Mannschaft im Viertelfinale der Nationenliga. Für die Équipe Tricolore, die erneut ohne Superstar Kylian Mbappé angetreten war, traf Adrien Rabiot (2. Minute/65.) doppelt.

Belgien konnte trotz eines 0:1 (0:0) in Budapest gegen Israel den direkten Abstieg in die B-Liga dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Israel vermeiden. Die Niederlage gegen den Außenseiter ist allerdings die nächste Enttäuschung unter Trainer Domenico Tedesco, der nun noch stärker unter Druck geraten dürfte.

Kane-Pass als Dosenöffner

Nach einer biederen ersten Hälfte im Londoner Wembley-Stadion stellte ein präziser Schnittstellenpass von Bayern-Stürmer Kane auf Jude Bellingham die Weichen zugunsten Englands: Der plötzlich frei im Strafraum stehende Star von Real Madrid wurde von Liam Scales gefoult, Kane verwandelte den Strafstoß zum 1:0 (53. Minute). Scales sah zudem Gelb-Rot.

In Überzahl erhöhten Anthony Gordon (56.) und Conor Gallagher (58.) prompt für die Elf von Interimstrainer Lee Carsley. England spielte in der Folge weiter munter nach vorn, Jarrod Bowen (76.) und Taylor Harwood-Bellis (79.) stellten den Endstand her.