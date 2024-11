Nations League: Frankreichs Innenminister: Israel-Fans werden sicher sein

1 Beim Nations-League-Spiel Frankreich gegen Israel sollen rund 4.000 Polizisten im Einsatz sein. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Nach den Angriffen auf israelische Fans in Amsterdam gibt es Sorgen um die Sicherheit beim Spiel Frankreich - Israel. Frankreichs Innenminister ist zuversichtlich - und spricht eine Einladung aus.











Link kopiert

Paris - Vor dem Nations-League-Spiel Frankreich gegen Israel hat der französische Innenminister Sicherheit für israelische und jüdische Fans zugesagt. "Sie werden in Sicherheit sein", sagte Bruno Retailleau im Sender BFMTV. "Ich lade sie ein, zu dem Spiel zu kommen." Israel trifft in der Nations League an diesem Donnerstag (20.45 Uhr) im Pariser Stade de France auf Frankreich.

Angesichts der gezielten Angriffe auf israelische Fußballfans vergangenen Donnerstag in Amsterdam gibt es Sorgen um die Sicherheit. Israels Nationaler Sicherheitsrat rief die Bürger generell zur Vorsicht bei Veranstaltungen im Ausland auf. Sie sollten Sport- und Kulturveranstaltungen außerhalb Israels meiden, an denen israelische Teams oder Künstler teilnehmen, wie die Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf den Sicherheitsrat berichtete. Frankreich setzt 4.000 Polizisten für das Spiel ein. 20.000 Zuschauer werden erwartet.