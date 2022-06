1 Doppeltorschütze Timo Werner (links) und die DFB-Elf im Jubel Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Der Remis-Bann der DFB-Elf ist gebrochen: Das Team um Bundestrainer Hansi Flick schlägt Italien in der Nations League deutlich, ein Ex-VfB-Profi hat daran entscheidenden Anteil.















Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit einem Kantersieg gegen Italien in die Sommerpause verabschiedet. Nach drei 1:1 gelang dem Team von Bundestrainer Hansi Flick am vierten Spieltag der Nations League am Dienstag in Mönchengladbach ein 5:2 (2:0) gegen den Europameister. Mit nun sechs Punkten hat die DFB-Auswahl gute Chancen auf den angestrebten Gruppensieg.

Werner mit Doppelpack

Joshua Kimmich brachte die Gastgeber vor 44 144 Zuschauern schon in der zehnten Minute in Führung. Ilkay Gündogan (45.+4/Foulelfmeter), Thomas Müller (51.) und Ex-VfB-Profi Timo Werner mit einem Doppelpack (68./69.) schraubten das Ergebnis in unerwartete Höhen. Wilfried Gnonto (78.) und Allessandro Bastoni (90.+4) sorgten für Italiens Treffer.