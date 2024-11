Nationaltorhüter des VfB Stuttgart: Alexander Nübel: „Dominik Szoboszlai hat mich verarscht“

1 Dominik Szoboszlai (li.) macht den Panenka und verlädt damit Keeper Alexander Nübel. Foto: imago//Marc Schueler

Alexander Nübel zeigt gegen Ungarn ein bärenstarkes Länderspiel – bis der Elfmeter in der Nachspielzeit seine Laune trübt. Das sagt der VfB-Keeper zum ereignisreichen Abend in Budapest.











Die letzte Szene des Länderspieljahrs bleibt hängen und haften bei Alexander Nübel – sie trübte seine Laune nach einem starken Aufritt am Dienstagabend beim 1:1 der DFB-Elf gegen Ungarn in Budapest. Einen umstrittenen Handelfmeter gab es für die Gastgeber in der Nachspielzeit – den Dominik Szoboszlai auf besondere Art und Weise verwandelte.

Der ungarische Topstar machte den berühmten Panenka-Trick, vollstreckte also mit einem Chipball in die Mitte des Tores – womit er Nübel ordentlich verlud, weil der sich früh für einen Ecke entschieden hatte. „Das ist sehr bitter“, sagte der Keeper des VfB Stuttgart hinterher und ging dann auf den speziellen Elfer ein. Auf die Frage, ob er die Ausführung Szoboszlais als arrogant empfunden habe, sagte Nübel dies: „Der Ball ist drin, da kann man ihm nur gratulieren. Es ist extrem bitter für mich und sieht nicht schön aus, es fühlt sich auch nicht gut an – er hat mich verarscht.“

Angesichts des bitteren Gegentors zum Ausgleich am Ende ging Nübels starke Leistung zuvor kurzzeitig ein bisschen unter. Nübel zeigte einige starke Paraden und punktete damit im Konkurrenzkampf gegen Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim. „Es war ein gutes Spiel, ich habe viel zu tun bekommen“, sagte Nübel zu seinem Glanzauftritt von Budapest, „ich hatte die Chance, mich auszuzeichnen, das hat Spaß gemacht.“

Rund um den nächsten Länderspielblock im März nächsten Jahres wird die Arbeitsteilung mit seinem Konkurrenten Baumann enden. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird sich dann in Abwesenheit des verletzten Stammkeepers Marc-André ter Stegen auf eine vorübergehende Nummer eins festlegen. Nun, nach seinem Ausrufezeichen am Dienstagabend gegen die Ungarn, sagte Nübel, dass er mit Blick auf den Kampf um den Platz im deutschen Tor „sehr entspannt“ sei: „Das Momentum wird dann zählen“, ergänzte Nübel: „Es wird darauf ankommen, wer gut in die Rückrunde startet und wer besser drauf ist.“

Auch Nagelsmann äußerte sich in Budapest noch zu seinen beiden Torhütern – und meinte mit Blick auf seine anstehende Entscheidung vielsagend: „Ich habe eine Tendenz, verrate sie aber nicht, weil ich beiden eine faire Chance geben will.“