Nationalspieler des VfB Stuttgart: So trumpft Deniz Undav für die DFB-Elf auf

1 Stark am Ball, stark vor dem Tor: VfB-Stürmer Deniz Undav in Bosnien. Foto: AFP/ELVIS BARUKCIC

Stürmer Deniz Undav schnürt beim 2:1 in Bosnien einen Doppelpack, Maximilian Mittelstädt bereitet einen der beiden Treffer vor. Es läuft aus Stuttgarter Sicht bei der DFB-Elf – bis Debütant Alexander Nübel hinter sich greifen muss.











Noch vor dem Spiel hatte ein anderer Profi des VfB Stuttgart im Mittelpunkt gestanden. Klar, es war Alexander Nübel, der in Bosnien sein Länderspieldebüt für die DFB-Elf gab. Bundestrainer Julian Nagelsmann referierte vor der Partie in Zenica über seine Überlegungen im Konkurrenzkampf zwischen den beiden Keepern Nübel und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim. „Wir haben überlegt, dass beide ein Spiel bekommen, beide haben einen guten Saisonstart hingelegt“, sagte Nagelsmann: „Olli war einen Tick besser, was auch an der Erwartungshaltung in Stuttgart liegt, da schauen mehr Leute drauf nach so einer guten Saison, die Erwartungshaltung ist in Hoffenheim nicht so groß.“