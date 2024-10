Nationalspieler des VfB Stuttgart: So denkt Angelo Stiller über die Belastungen im Fußball

12 Spürt nun auch die Mehrfachbelastung: VfB-Profi Angelo Stiller Foto: imago//Julien Becker

Mehr Spiele, weniger Pausen: Die Spitzenprofis leiden unter der Terminhatz im Fußball – zu beobachten auch bei der DFB-Elf um Angelo Stiller vor den Partien in der Nations League.











Link kopiert

Spötter könnten in diesen Wochen der Debatten über die hohe Belastung für Fußballprofis einwenden, dass die deutsche Nationalelf in den vergangenen Jahren ja stets für eine gesunde Regeneration gesorgt hat – indem sie sich regelmäßig seit 2018 frühzeitig von den großen Turnieren verabschiedete. Als die anderen um den Titel spielten, lagen die Deutschen am Strand. Billige Sprüche oder Witze dieser Art aber macht in dieser Lage am Limit keiner mehr. Zu ernst ist die Problematik um die großen Strapazen für die Spieler auf dem höchsten Niveau.