1 Nicht nominiert für die nächsten Länderspiele: Maximilian Mittelstädt (li.) und Angelo Stiller Foto: Baumann

Große Überraschung: Die VfB-Führungsspieler Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt fehlen im DFB-Aufgebot für die letzten beiden Länderspiele des Jahres.











Es ist aus Sicht des VfB Stuttgart der nächste Paukenschlag des Bundestrainers – und dieses Mal ist es gleich ein doppelter. Denn nachdem Julian Nagelsmann im vergangenen Länderspielblock im Oktober überraschend auf den VfB-Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt verzichtet hat, macht er nun selbiges. Mittelstädt steht in den letzten beiden Länderspielen des Jahres am 14. November in Luxemburg und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei wieder nicht im Kader. Mit ihm fehlt dieses Mal auch noch der Stuttgarter Taktgeber Angelo Stiller, der zuletzt immer fester Bestandteil des DFB-Teams war - und vor nicht allzu langer Zeit sogar auf einem guten Weg in Richtung Stammplatz zu sein schien. Ebenso wie es Mittelstädt zumindest im Wechselspiel mit seinem Konkurrenten David Raum links hinten war.