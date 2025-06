Nationalspieler des VfB Stuttgart: Nick Woltemade zurück in Stuttgart – „Das wird unglaublich“

1 In gespannter Erwartung: Nick Woltemade vom VfB Stuttgart im Nationaltrikot Foto: IMAGO/Revierfoto

Der Senkrechtstarter ist weiter gefragt wie nie. Vor dem Länderspiel gegen Frankreich äußert er sich zu seinem Debüt und zu der Stimmung, die er im Stadion seiner Wahlheimat erwartet.











Nick Woltemade kommt mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach Stuttgart. Für den Stürmer des VfB Stuttgart ist das etwas Besonderes nach den Erfahrungen in den vergangenen Wochen. „Das wird unglaublich. Wir waren am Tag nach dem DFB-Pokalsieg in der Stadt und haben mit den Fans auf dem Schlossplatz gefeiert. Jetzt zurückzukommen ins Stadion, wird noch einmal sehr cool. Ich glaube, es werden auch viele VfB-Fans beim Spiel gegen Frankreich sein. Ich freue mich sehr darauf“, erklärte der 23-Jährige im Interview mit dfb.de.

An diesem Sonntag (15 Uhr/RTL) spielt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um Platz drei in der Nations League – und Woltemade ist nach seinem ersten Länderspiel Mitte der Woche gegen Portugal (1:2) gegen die Équipe Tricolore wieder dabei. „Leider waren wir das Team, das am Ende dann auch verdient verloren hat, weil es einfach kein gutes Spiel von uns war“, sagte der Senkrechtstarter zum Halbfinale in München, „und dennoch werde ich mich immer, wenn ich in ein paar Jahren zurückschaue, an diesen Moment denken, als ich zum ersten Mal für Deutschland aufgelaufen bin, noch dazu von Anfang an. Dann sind hoffentlich noch ein paar A-Länderspiele dazugekommen.“

Seine eigene Leistung beim Debüt ordnete Woltemade ähnlich wie der Bundestrainer Julian Nagelsmann als ordentlich ein. „Nichts Außergewöhnliches, aber auch nicht super abfallend. Ich denke, es war für das erste Länderspiel ein vernünftiger Auftritt“, meinte der Angreifer, für den es nach der Nationenliga weitergeht. Er reist zur U 21 des DFB, um in der Slowakei die EM (11. bis 28. Juni) zu bestreiten. „Ich freue mich sehr auf das Turnier. Wir haben als Mannschaft zwei sehr intensive Jahre hinter uns, in denen wir hart gearbeitet haben. In denen wir auch erfolgreich waren und uns ein gutes Gerüst aufgebaut haben. Wir wollen die guten Leistungen, die wir schon gezeigt haben, auch bei der EM bringen“, betonte Woltemade.