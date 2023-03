10 Konstantinos Mavropanos ist mit dem griechischen Team gefordert. In unserer Bildergalerie listen wir alle VfB-Profis auf, die auf Länderspielreise sind und wie ihr Programm aussieht. Foto: imago images/Just Pictures/Daniela Porcelli

Wie bei vielen Vereinen verkleinert sich auch beim VfB Stuttgart ab dieser Woche der Profikader. Grund dafür sind die Fußball-Länderspiele, in denen entweder die Qualifikation oder die Vorbereitung auf ein anstehendes Turnier im Fokus steht.

Das aktuelle Schlusslicht der Bundesliga, deren Teams für eine Woche pausieren, stellt neun Profis zu ihren jeweiligen Nationalteams ab – unter ihnen: Josha Vagnoman. Der Verteidiger gehört in Stuttgart nicht zum Stammpersonal, wurde in der Vorwoche aber überraschenderweise von Bundestrainer Hansi Flick nominiert. Auch Serhou Guirassy schließt sich in Guinea seinem Nationalkader an. Der verletzte VfB-Stürmer wird aber nicht zum Einsatz kommen.

