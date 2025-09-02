Nationalspieler des VfB Stuttgart: Das sagt Maximilian Mittelstädt über den Transferwahnsinn

Das sagt Maximilian Mittelstädt über den Transferwahnsinn

1 Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart befindet sich zurzeit im Kreis der Nationalmannschaft, um sich auf die ersten WM-Qualifikationsspiele vorzubereiten. Foto: imago/Schüler

Der Deadline Day hat auch den VfB-Profi in seinen Bann gezogen. Der 28-Jährige hat die Entwicklungen verfolgt – und nun auch mit Nick Woltemade gesprochen.











Link kopiert

Auch Maximilian Mittelstädt hat den sogenannten Deadline Day mit dem ganzen Wechselwahnsinn verfolgt – und zwar intensiv, wie der Fußball-Nationalspieler des VfB Stuttgart in Herzogenaurach bestätigt hat. „Kurz vor Transferschluss wird es nicht nur spannend und hitzig, sondern da werden noch Ablösesummen bezahlt, die man zu Beginn der Wechselzeit sicher nicht bezahlt hätte“, sagt der Außenverteidiger, der natürlich darauf schaute, was sein Club noch machte.