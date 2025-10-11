Nationalspieler des VfB Stuttgart: Darf Angelo Stiller jetzt gegen Nordirland spielen?

Darf Angelo Stiller jetzt gegen Nordirland spielen?

1 Saß gegen Luxemburg nur auf der Bank: VfB-Nationalspieler Angelo Stiller. Foto: IMAGO/Eibner

Jamie Leweling reiste verletzt ab, Alexander Nübel und Angelo Stiller kamen gegen Luxemburg auch nicht zum Zug bei der DFB-Elf – ändert sich das jetzt am Montag in Nordirland?











Der Einfluss der Nationalspieler des VfB Stuttgart auf das 4:0 am Freitagabend in Sinsheim gegen Luxemburg, mit dem die DFB-Elf die Tabellenführung in ihrer WM-Qualifikationsgruppe eroberte, hielt sich in engen Grenzen: Oder besser: Er war nicht vorhanden. Offensivmann Jamie Leweling, der seit dem Beginn der Woche an Adduktorenproblemen leidet und individuell trainierte, saß beim Sieg des Teams von Julian Nagelsmann auf der Tribüne in der ersten Reihe direkt hinter der deutschen Auswechselbank.