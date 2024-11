Nationalspieler des VfB Stuttgart: Ausgezeichneter VfB – aber wie steht es um Deniz Undav?

1 Deniz Undav hat zuletzt im Trikot der Nationalmannschaft überzeugt. Jetzt hat sich der VfB-Angreifer eine Zerrung zugezogen. Foto: dpa/Christian Charisius

Der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth freut sich über die vielen Nominierungen für den DFB-Kader. Bislang gehört auch noch der verletzte Deniz Undav zum Aufgebot des Bundestrainers.











Der VfB Stuttgart bleibt der stärkste Block in der Nationalmannschaft. Denn der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat erneut fünf Spieler für die anstehenden Begegnungen in der Nations League nominiert: Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Chris Führich, Angelo Stiller und Deniz Undav. Jamie Leweling, der zuletzt dabei war, fehlt diesmal verletzt. Eine Fragezeichen steht allerdings hinter Undav. Der Angreifer hat sich gegen Atalanta Bergamo (0:2) eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Laut VfB besteht jedoch die Möglichkeit, dass er am Sonntag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt einsatzfähig ist.

Davon hängt wohl auch ab, ob Undav zum Treffpunkt der Nationalmannschaft in Frankfurt fährt. Trotz der Verletzung sagt der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Ich freue mich jedes Mal sehr für die Spieler. Es ist immer etwas Besonderes, auch wenn wir die Tendenz haben, uns schnell an alles zu gewöhnen. Die Nominierung zeichnet ja auch indirekt den Club und die von allen hier geleistete Arbeit aus.“

Nach den Stuttgartern stellt diesmal Borussia Dortmund die zweitmeisten Spieler, da Julian Brandt und Felix Nmecha in die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückkehren. Gut ein Jahr standen sie nicht mehr im Kreis der Nationalmannschaft. Damit sind diesmal vier BVB-Profis berufen worden. Jeweils drei Spieler kommen vom FC Bayern und Bayer Leverkusen.

„Wir haben einen starken Kader beisammen, auch wenn wir verletzungsbedingt auf einigen Positionen umbauen müssen“, sagt Nagelsmann vor den Partien gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November in Freiburg (20.45 Uhr/RTL) und in Budapest gegen Ungarn am 19. November (20.45/ZDF). Im DFB-Aufgebot fehlen Waldemar Anton und Leroy Sané. Der Dortmunder Abwehrspieler soll im Club vollständig fit werden, der Münchner Flügelstürmer noch Spielpraxis sammeln. Zu den Rückkehrern Brandt und Nmecha kommt somit ein Neuling: Stefan Ortega. Der Ersatztorhüter von Manchester City komplettiert den Kader und ergänzt die Torwartgruppe mit Alexander Nübel und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim).

Zuletzt hatten sich Nübel und Baumann die Länderspiele geteilt. Der VfB-Torwart hofft nun auf seinen zweiten Einsatz für die DFB-Elf – und Wohlgemuth betont: „Wichtig ist, dass der innere Kompass unserer Spieler klar bleibt, die aktuell national und international auf sehr unterschiedlichen Wettkampfebenen zugange sind. Auch das ist ein Lernfeld für unsere Jungs, in dem jeder Einzelne unterschiedlich herausgefordert ist.“