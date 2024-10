Nationalspieler des VfB Stuttgart: Antonio Rüdiger: „Jamie Leweling war unser Schlüsselspieler“

1 Torjubel im Dreierpack: Jamie Leweling (Mitte) mit Angelo Stiller (li.) und Antonio Rüdiger. Foto: imago//Marc Schueler

Jamie Leweling ist nach seinem Traumdebüt für die DFB-Elf in aller Munde . Auch bei seinen Teamkollegen und dem Bundestrainer – die den VfB-Profi überschwänglich loben.











Link kopiert

Ein Tor und eine starke Leistung zum Einstand – besser geht es nicht aus Sicht des DFB-Debütanten Jamie Leweling vom VfB Stuttgart. Nach dem 1:0 gegen die Niederlande in München sind die Kollegen aus der DFB-Elf voll des Lobes über den Offensivmann. Und sagen Folgendes:

Joshua Kimmich (DFB-Kapitän): „Nicht nur wegen des Tores – Jamie hat ein überragendes Debüt gegeben. Er hat ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Das gibt es nicht oft, dass die Allianz-Arena bei einem Debütanten aufsteht und klatscht. Jamie hat sehr gute Entscheidungen getroffen und uns in sehr vielen schwierigen Situationen geholfen, weil er keine Bälle verloren hat. Zudem ist er oft ins Risiko gegangen, als es der richtige Zeitpunkt war. Es war ein sehr reifer und starker Auftritt.“

Antonio Rüdiger (Innenverteidiger): „Jamie hat es gut gemacht, er war unser Schlüsselspieler in der Offensive.“

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): „Jamie hat bei der Standardsitzung um 10.30 Uhr, 10.40 Uhr erfahren, dass er spielt. Wir haben ihn schon länger auf dem Zettel. Wären alle gesund gewesen, wäre er aber nicht dabei gewesen, so offen kann man das sagen. Es war eine knappe Entscheidung, ihn mitzunehmen. Er hat viele Situationen mit Druck im Rücken mit viel Körperlichkeit gelöst, hat uns genau die Energie gegeben, die wir brauchten. Er hat tatsächlich ein außergewöhnlich gutes Debüt gegeben. Ich weiß, dass er sehr viel Energie hat, aber dass er so gut spielt, hätte ich nicht gedacht.“

Angelo Stiller (Mittelfeldspieler): „Ich will Jamie nicht zu hoch loben oder zu viel loben, sonst hebt er ab (lacht). Nein, er hat es super gemacht und sich belohnt. Er soll so weitermachen und am Samstag bei unserem Bundesliga-Spiel beim FC Bayern an gleicher Stelle in München hoffentlich wieder treffen – dann sind wir alle glücklich.“