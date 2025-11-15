Nationalspieler des VfB Stuttgart: Angelo Stiller punktet daheim auf dem Sofa
1
Dieses Mal nicht am Ball für die DFB-Elf – und doch eine Art Gewinner: Angelo Stiller. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland

Angelo Stiller ist überraschend nicht nominiert für die DFB-Elf – und ist nach dem Spiel in Luxemburg doch ein Gewinner. Wir erklären, warum das so ist.

Es ist nicht überliefert, ob und wenn ja, wo Angelo Stiller das WM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf am Freitagabend in Luxemburg (2:0) verfolgt hat. Der naheliegendste Gedanke ist das heimische Sofa. Unverhofft hat der Mittelfeldstratege ja frei in diesem letzten Länderspielblock des Jahres, der an diesem Montag mit dem Gruppenfinale in Leipzig gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ZDF) endet.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.