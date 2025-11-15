Nationalspieler des VfB Stuttgart: Angelo Stiller punktet daheim auf dem Sofa

1 Dieses Mal nicht am Ball für die DFB-Elf – und doch eine Art Gewinner: Angelo Stiller. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland

Angelo Stiller ist überraschend nicht nominiert für die DFB-Elf – und ist nach dem Spiel in Luxemburg doch ein Gewinner. Wir erklären, warum das so ist.











Link kopiert

Es ist nicht überliefert, ob und wenn ja, wo Angelo Stiller das WM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf am Freitagabend in Luxemburg (2:0) verfolgt hat. Der naheliegendste Gedanke ist das heimische Sofa. Unverhofft hat der Mittelfeldstratege ja frei in diesem letzten Länderspielblock des Jahres, der an diesem Montag mit dem Gruppenfinale in Leipzig gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ZDF) endet.