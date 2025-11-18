Nationalspieler des VfB: Mit neuer Angriffslust – die WM-Chancen der VfB-Stars
1
In der 79. Minute in der Partie in Luxemburg eingewechselt, ist Jamie Leweling der einzige VfB-Profi gewesen, der Länderspielminuten gesammelt hat. Foto: IMAGO/Nico Herbertz

Bis zu sechs Profis hat der VfB schon für das DFB-Team abgestellt. Jetzt waren es nur noch zwei, was sich aber wieder ändern kann. Wir blicken auf die WM-Perspektiven der Stuttgarter.

Der VfB Deutschland scheint erst einmal passé. Bis zu sechs Nationalspieler stellte der Stuttgarter Bundesligist in den vergangenen Monaten. Ein ungeahnter Aufschwung, der viel mit dem Formhoch der Mannschaft von Sebastian Hoeneß in der jüngeren Vergangenheit zu tun hatte. Denn der Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraut der Arbeit seines Kollegen – und blickt weiter ins Schwabenland. Auch wenn zuletzt nur Jamie Leweling und Alexander Nübel im Kader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) standen und dabei nur Nebenrollen einnahmen.

