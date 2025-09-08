Nationalmannschaft: Starker Jamie Leweling – wie der Kraftprotz auf die Pfiffe reagiert

Starker Jamie Leweling – wie der Kraftprotz auf die Pfiffe reagiert

1 Jamie Leweling vom VfB Stuttgart hat im Trikot der Nationalelf gegen Nordirland überzeugt. Foto: Baumann

Der Flügelspieler des VfB Stuttgart hat im Länderspiel gegen Nordirland überzeugt – mit Wille und Wucht. Doch das war nicht alles, was er zu bieten hatte.











Jamie Leweling hat die letzte Aktion des Spiels noch einmal an sich gerissen. Er schnappte sich in der Nachspielzeit den Ball, dribbelte von der rechten Seite nach innen und zog mit dem linken Fuß aus etwa 13 Metern ab. Knapp ging die Kugel am gegnerischen Tor vorbei, dennoch untermauerte der Fußball-Nationalspieler seine starke Leistung. „Er probiert immer etwas und reißt mit seiner Lust die Mitspieler mit“, lobte Julian Nagelsmann den Flügelspieler des VfB Stuttgart nach dem 3:1 in der WM-Qualifikation gegen Nordirland.