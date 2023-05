1 Die NFL kommt noch in diesem Jahr zweimal nach Deutschland. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/Kirby Lee

Bald startet die National Football League (NFL) in ihren Spielbetrieb. Für zwei Spiele kommen die Stars nach Deutschland. Alles Wissenswerte zu Terminen, Tickets und Preisen.















Die NFL kehrt im Rahmen der „International Games 2023“ rund ein Jahr später wieder nach Deutschland zurück. Im November des vergangenen Jahres gab die NFL ihr Debüt in München. Bis 2025 stehen Frankfurt und München als die beiden Austragungsorte für die deutschen NFL-Spiele fest. Alle Infos zu den Spielen der NFL in Deutschland für das Jahr 2023 haben wir in der Übersicht zusammengetragen.

NFL trägt zwei Spiele in Frankfurt aus

Beide Spiele finden in Frankfurt statt. Das gab die NFL bereits am 10. Mai bekannt. Erst im kommenden Jahr wird es wieder ein NFL-Spiel in München geben.

NFL in Deutschland 2023: Wann finden die Spiele statt?

Die NFL-Spiele in Frankfurt finden am 5. und 12. November statt. Die National Football League gab bekannt, dass die Kansas City Chiefs und die New England Patriots in der kommenden Saison 2023/24 Heimspiele in Deutschland austragen werden.

NFL-Paarungen in Deutschland

Die Kansas City Chiefs werden am 5. November auf die Miami Dolphins treffen, während die New England Patriots eine Woche später gegen die Indianapolis Colts spielen.

Tickets und Preise für die NFL-Spiele in Deutschland

Es gibt aktuell noch keine Angaben über den Ablauf des Ticketverkaufs oder die Preise für die NFL-Spiele in Deutschland. Footballfans in Deutschland haben allerdings durch eine Registrierung auf der Webseite NFL International Games die Möglichkeit, Tickets gleich am ersten Tag des offiziellen Verkaufsstarts zu erwerben. Die Höhe der Kartenpreise werden sich in ähnlichen Kategorien bewegen wie beim NFL-Spiel in München 2022. Ein Ticket für das sogenannte „Munich-Game“ kostete je nach Platzwahl zwischen 60 und 155 Euro für Erwachsene. Die Ticketpreise für Kinder lagen bei rund 40 Euro.

Drei Teams stehen für London Games fest

Auch in London wird es 2023 wieder NFL-Spiele zu sehen geben. Seit 2007 ist die englische Hauptstadt nun schon Austragungsort der „NFL International Games“. In der kommenden Saison plant die NFL dort drei Spiele auszutragen. Footballfans können sich auf die Buffalo Bills, Tennessee Titans und Jacksonville Jaguars freuen. Alle drei Franchises waren bereits in London zu Gast.