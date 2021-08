Naschmarkt in Ostfildern

1 Naschwerk in großer Auswahl zählt zur Kernkompetenz im Laden von Alexander Heckel. Den betreibt er seit 24 Jahren im Zentrum der Parksiedlung in Ostfildern. Foto: /Peter Stotz

Ein kleiner Supermarkt in der Ostfilderner Parksiedlung hält die Fahne der Nahversorgung hoch. Er bietet am Herzog-Philipp-Platz viele osteuropäische Lebensmittel an und beherbergt die Postagentur sowie einen Treffpunkt.

Ostfildern - Er gehört zum Herzog-Philipp-Platz in der Ostfilderner Parksiedlung wie das Bronzepferd in der Grünanlage: der Naschmarkt. Während sich viele der einst 18 Geschäfte aus der Parksiedlung verabschiedet, Läden und Dienstleister in den vergangenen Jahren aufgegeben haben oder weggezogen sind, Apotheke, Bankfiliale und Postamt der Vergangenheit angehören, die Bäckerfiliale bald schließt, ist der kleine Supermarkt unter den Arkaden des Wohnblocks auf der Ostseite des Platzes geblieben.