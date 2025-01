Narrentreiben im Kreis Esslingen: Die Fasnet beginnt – die wichtigsten Termine

1 Ab dem 6. Januar sind die närrischen Hästräger wieder los Foto: Ines Rudel

Narrenbaumstellen und Häsabstauben gehören zu den Traditionen der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Im Kreis Esslingen bieten die Narrengruppen dem Publikum viel. Wir geben eine Übersicht.











Link kopiert

Vor dem Dreikönigstag freuen sich Tausende Hästräger im Kreis Esslingen auf den Beginn der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Nicht nur in den Hochburgen Neuhausen und Wernau wird das Brauchtum zum Fasnetsauftakt im Januar gepflegt. Auch in kleineren Kommunen ist die Tradition lebendig. Eine kleine Auswahl der Veranstaltungen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zeigt das große ehrenamtliche Engagement der Zünfte und Narrenvereine im Landkreis Esslingen.

Gleich zu Beginn der schwäbisch-alemannischen Fasnet sorgen die Wernauer Narren für wildes Treiben in der Stadt. Am 6. Januar um 18 Uhr ist das erste Narrenwecken mit Häsabstauben und Narrenweihe auf dem Bahnhofsvorplatz. Es gibt einen Narrenfilm und Guggenmusik von den Bodenbach-Symphoniker. „Wir holen die Narren aus dem Winterschlaf, entstauben die Häser, weihen unsere Narren feierlich und starten närrisch ins neue Jahr“, bringt der Wernauer Narrenchef das Ziel des Events auf den Punkt.

Auch auf dem Schurwald geht es närrisch zu. Die Kolba Hexa aus Baltmannsweiler laden am Freitag, 10. Januar, ab 19.31 Uhr ins Kulturzentrum in Baltmannsweiler zum Fasnets-Opening ins Kulturzentrum Baltmannsweiler ein. Die Veranstalter versprechen „ein Narren- und Guggenspektakel“.

Unsere Empfehlung für Sie Fasnetsauftakt in Neuhausen Höhenflüge mit närrischem Nachwuchs Mit neuen Prinzenpaaren und starken Eigenbeiträgen starten die Narren in Neuhausen in die neue Fasnetskampagne.

Das Narrenbaumstellen hat in der schwäbisch-alemannischen Fasnet ebenfalls eine lange Tradition. Am Samstag, 18. Januar, geben sich die 15 Maskengruppen der Hochburg Neuhausen die Ehre. Sie stellen sich, ihre Holzmasken und ihr Häs auf dem Schlossplatz vor, bevor dann der Narrenbaum vor dem Rathaus hochgehievt wird. Die spektakuläre Aktion des Narrenbunds Neuhausen zieht in Neuhausen jedes Jahr ein großes Publikum an.

Seit 20 Jahren ist die Fasnet auch in Altbach nicht aus dem Gemeindeleben wegzudenken. Das feiern die Neck’r Hexa ond Deifl, wie sich die Zunft nennt, an einem ganzen Wochenende. Am Freitag, 17. Januar, steigt in der Gemeindehalle eine Warm-up-Party für den nächsten Tag. Der 18. Januar steht ganz im Zeichen des Nachtumzugs, der in Altbach Tradition hat. Rund um das Rathaus und den Marktplatz feiern die Narren ab 15.30 Uhr. Der Nachtumzug beginnt dann um 17.01 Uhr. In der Dämmerung laufen die Narrengruppen und Guggenmusiker aus der Region durch die Straßen, pflegen so die närrischen Bräuche auch am Neckar. Danach wird in der Gemeindehalle eine Mega-Fasnetsparty gefeiert.

Vorbereitung für Prunkfestsitzungen läuft

Nicht nur die schwäbisch-alemannische Tradition wird im Kreis Esslingen gepflegt. Während Tausende Hästräger in Bussen zu Fasnetsveranstaltungen in ganz Baden-Württemberg ausschwärmen, laufen in Esslingen und Neuhausen die Vorbereitungen für die Fasnetsshows und Prunksitzungen, die aus der karnevalistischen Tradition kommen. Der Vorverkauf dafür läuft bereits. Am 8. Februar findet die Sitzung der Karnevalsfreunde Esslingen in der Gemeindehalle Altbach statt. Beginn ist um 18.11 Uhr. Unter anderem treten der Comedian Markus Zipperle, Partygraf Hagen von Liebenstein und Rocksänger und Musicaldarsteller Hannes Staffler aus Denkendorf auf. In Neuhausen steht beim Narrenbund und beim Männergesangverein Hunderte Mitwirkende der Vereine auf der Bühne. Am 7. und 8. Februar sowie am 14. und 15. Februar sind die Sitzungen des NBN; die Fasnetsshows des MGV steigen am 22. und 28. Februar sowie am 1. März.