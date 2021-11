1 Die Kindergarde des Narrenbunds Neuhausen zeigte mit ihrem Marschtanz ihr sportliches Potenzial. Foto: Ines Rudel

Mit einem neuen Prinzenpaar und vielseitigem närrischem Programm startete der Narrenbund Neuhausen in die Kampagne 2021/22. Das forderte das Ehrenamt heraus.















Neuhausen - Ein Paketbote taucht in die Kommunalpolitik ein. Bei der Auftaktsitzung der Fasnetskampagne 2021/22 des Narrenbunds Neuhausen schlüpfte der erst 13-Jährige Marco Zimmermann in die Rolle, die ihm Einblicke hinter viele Türen der Fildergemeinde ermöglicht. Dass nun gar Flugrouten verlegt würden, um von der Kritik an Bürgermeister Ingo Hacker und dem Rathaus abzulenken, darüber wunderte sich der närrische Bote ebenso wie über die vermeintliche Lieferung an Narrenpräsident Ronald Witt, der leidenschaftlich gerne im Süden Urlaub macht: „Der bestellt sich immer Muscheln aus Mallorca, die stinken.“