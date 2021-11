1 1960 ziehen verkleidete Narren durch die Marktstraße. Foto: Archiv Karl Bayer

Schweren Herzens haben die Narren in Neuhausen auch in diesem Jahr ihre Fasnetsumzüge und den Hexentanz am Schmotziga Donnerstag abgesagt.















Link kopiert

Neuhausen - Schweren Herzens haben die Narren in Neuhausen ihre großen Fasnetsumzüge mit Tausenden Besuchern in der Kampagne 2021/22 abgesagt. „Das Risiko ist wegen der Coronapandemie zu groß“, sagt Jörg Paertmann, zweiter Vizepräsident des Narrenbunds Neuhausen (NBN). In diesem Jahr werden die Maskengruppen auch nicht reisen, um an Veranstaltungen anderer Zünfte mitzuwirken.