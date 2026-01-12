Narren in Neuhausen: „Wir leben die Fasnet“ – eine Familie brennt für die fünfte Jahreszeit

„Wir leben die Fasnet“ – eine Familie brennt für die fünfte Jahreszeit

1 Katharina Deuschle und ihre Mutter Karin Gehrung-Deuschle sind ein eingespieltes Team. Foto: privat

Karin Gehrung-Deuschle und ihre Kinder Christoph und Katharina lieben die Fasnet. Die Tochter ist Vizepräsidentin der Narren in Neuhausen. Woher kommt diese Begeisterung?











Im Keller von Karin Gehrung-Deuschle ist das ganze Jahr Fasnet. An den Wänden des Partyraums hängen Bilder von Narrengruppen, Orden und Souvenirs. „Wir leben die Fasnet“, sagt ihre Tochter Katharina Deuschle. Die 32-Jährige ist dritte Vizepräsidentin beim Narrenbund Neuhausen. Ihre Großmutter Lotte Gehrung hat nicht nur den Narrenbund mitbegründet. Sie prägte den Schmotzigen Donnerstag und den Hexentanz in der fasnetsbegeisterten Fildergemeinde.