Narren in Neuhausen: Start in den Karneval – Das Prinzenpaar brennt fürs Ehrenamt

1 Die neuen Prinzenpaare (mit Zepter) und Damaris Löw, Ronald Witt (hinten links) und Katharina Deuschle vom Präsidium. Foto: privat

Stefanie Ruf und Bastian Guth sind das Prinzenpaar des Narrenbunds Neuhausen. Die Trainerin der Kindergarde und der Chef der Waschlappen Glunker sind ein starkes Team.











Das neue Prinzenpaar des Narrenbunds Neuhausen lebt die Fasnet. Stefanie Ruf ist Trainerin der Kindergarde. Bastian Guth ist der Chef der Showband Waschlappen Glunker. Beide engagieren sich das ganze Jahr über für die närrische Tradition. „Dass wir jetzt als Prinzenpaar ausgewählt wurden, das macht uns stolz“, sagen die zwei. Dass sie den Narrenbund Neuhausen bis zum Ende der Kampagne 2025/26 repräsentieren dürfen, macht sie glücklich.

Ob sie die große Aufgabe stemmen können, haben sich die zwei gut überlegt. Jetzt seien sie sicher, dass sie das schaffen. Stefanie Ruf leitet bei Balluff die Buchhaltung für die europäischen Gesellschaften. Bastian Guth leitet eine Kindertagesstätte in Esslingen mit rund 70 Kindern. Trotz ihrer fordernden Berufe brennen die zwei fürs Ehrenamt.

Die Brauchtumstanzgruppe des NBN. Foto: Horst Rudel

Kinder für den Gardetanz zu begeistern, das schafft Stefanie Ruf spielend. Die erfahrene Tänzerin verzauberte früher selbst mit 14 Jahren als Tanzmariechen das Publikum – angefangen hat sie bei den Tanzgarden des Männergesangvereins. Da war ihre Mutter Trainerin. Stefanie Ruf liebt es, ihr Können an die Mädchen weiterzugeben. Mit ihrer Leidenschaft und freundlichen Art schafft sie es, die Kinder zu motivieren.

Flotte Fasnetsmusik mit den Waschlappen Glunkern

Bastian Guth schreibt flotte Arrangements für die Waschlappen Glunker und haucht der Guggenmusik neue Töne ein. „Ohne Musik geht bei mir nichts“, sagt der Prinz und lacht. „Mit den Jungs unterwegs zu sein, das ist schön.“ Die Showband ist das ganze Jahr aktiv. Die närrische Tradition wird auch bei Bastian Guths Familie gepflegt. Schon als Kind war er bei der Maskengruppe Mooscht Mala aktiv.

Dass das Paar den Narrenbund nun gemeinsam repräsentieren darf, freut die zwei. Bastian Guth war vor 25 Jahren Kinderprinz. An diese Zeit erinnert er sich gerne. Dass er nun mit seiner Stefanie die Rolle des Prinzenpaars übernehmen darf, findet er wunderbar. Da der Narrenbund in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert, ist das für die zwei „eine besondere Ehre“.

Das Leben des Neuhausener Prinzenpaars ändert sich für einige Zeit

Wenn die zwei am 11.11. um 19.33 Uhr im Ornat zur Auftaktsitzung auf die Bühne der Egelsee-Festhalle kommen, ändert sich ihr Leben für einige Monate. „Samstags besuchen wir in der Regel befreundete Karnevalsvereine“, sagt Stefanie Ruf. Auf diese Begegnungen freut sich Guth. Er findet es spannend, die Fasnet auch über Neuhausen hinaus zu pflegen.

„Wir haben alles gut vorbereitet“, ist die sportliche Neuhausenerin überzeugt. Ihr Team zu den Wettkämpfen zu begleiten, ist ihr wichtig. Und Bastian Guth begleitet sie dabei. Dieser Einsatz trägt Früchte. Bei ihrem letzten Turnier hat die Kindergarde einen zweiten und einen dritten Platz belegt. Auch zu den Deutschen Meisterschaften hat Stefanie Ruf ihre Mädchen schon geführt. Die erfolgreichen Teams des Narrenbunds tanzen an der deutschen Spitze mit.

Seit ihrem vierten Lebensjahr tanzt die Kinderprinzessin des Narrenbunds, Vanessa Schmid, beim Narrenbund Neuhausen. Auch ihre Zwillingsschwester Isabella ist dabei. „Unsere große Schwester Larissa hat uns für die Tanzgarden begeistert“, verrät die Schülerin. Wie ihr Kinderprinz Ludwig Dann wird sie demnächst zwölf Jahre alt. Der Kampagne fiebern die zwei entgegen, die sich seit der Grundschule kennen. „Ihre Bewerbung haben die zwei selbst geschrieben, wir durften sie nicht vorher sehen“, sagt die Mutter Diana Schmid. Dass sie vom Narrenbund ausgewählt wurde, hat Vanessa „beim Shoppen in Metzingen mit der Familie“ erfahren: „Da war die Freude riesengroß.“