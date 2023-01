Kinderbetreuung in Leinfelden-Echterdingen Welche Wege aus der Betreuungskrise führen

Durch die Elternproteste im vergangenen Jahr ist in Leinfelden-Echterdingen der Druck besonders hoch, die Situation in den Kitas der Stadt zu verbessern. In einer Denkwerkstatt und in einem Ausschuss wurden Ideen dazu gesammelt.