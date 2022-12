1 Der Weg vom ZOB zum Göppinger Bahnhof ist lang. Damit der integrale Taktfahrplan funktioniert, sollten aus Sicht von Verkehrsplaner Paul Sautter am Bahnhof Busse halten können. Foto: Giacinto Carlucci

Die Stadt Eislingen lobt den Entwurf zum Nahverkehrsplan des Kreises, kritisiert aber die knappe Umsteigezeit in den Interregio-Express. Ein Verkehrsplaner fordert eine Bushaltestelle am Göppinger Bahnhof.















Wohlwollend“ hat die Stadt Eislingen dem Nahverkehrsplan 2023 des Landkreises zugestimmt. So steht es in einer Beschlussvorlage für den Gemeinderat, die das Gremium in der jüngsten Sitzung einstimmig gebilligt hat. Es gibt allerdings ein paar „Wenns“, bevor die Busse tatsächlich nach Wunsch der Eislinger unterwegs sein werden. Zudem werden einige Jahre ins Land gehen.