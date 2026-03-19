Nahverkehr in Stuttgart: Technische Störung – Verspätungen auf mehreren Stadtbahnlinien

1 Auf mehreren Stadtbahnlinien kommt es zu Verspätungen (Symbolbild). Foto: dpa

Am Donnerstagmorgen hat eine technische Störung für Verspätungen auf mehreren Linien der Stuttgarter Stadtbahn gesorgt. Diese Linien waren betroffen.











Link kopiert

Update von 9 Uhr: Laut VVS ist die technische Störung behoben. Linien U6, U7, U13 und U15 können wieder regulär verkehren. Es kann allerdings noch zu Folgeabweichungen kommen.

Erstmeldung von 7.30 Uhr: Wer am Donnerstagmorgen mit den Stuttgarter Stadtbahnen unterwegs ist, braucht Geduld. Auf den Linien U6, U7, U13, U15 kommt es zwischen den Haltestellen Zuffenhausen Kelterplatz und Pragsattel derzeit zu Verspätungen. Das teilt der Verkehrsverbund Stuttgart mit. Ursache für die Verzögerungen ist demnach eine technische Störung.

Wie viele Stadtbahnen im Stuttgarter Netz aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Laut VVS hält die Störung voraussichtlich noch bis etwa 9 Uhr an.