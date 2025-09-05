Nach Unglück in Lissabon: Stuttgarter Standseilbahn ist mehrfach abgesichert

1 Die Stuttgarter Standseilbahn wurde im Jahr 1929 eröffnet. Foto: dpa/Daniel Naupold

Nach dem Unglück in Lissabon steht die Sicherheit von Standseilbahnen im Fokus. Die SSB setzt auf regelmäßige Kontrollen, um die Fahrgäste sicher zu befördern.











Es sind schockierende Bilder aus Lissabon: Am Mittwochabend ist die berühmte Standseilbahn „Elevador da Glória“ entgleist und ungebremst gegen eine Hauswand gekracht. Laut Behörden starben 16 Menschen in den Trümmern, 21 wurden verletzt. Die Ursachenforschung läuft. Noch ist unklar, ob das Seil der Bahn gerissen ist oder die Bremsen versagt haben.