Nahverkehr in Stuttgart: Stuttgart plant eine Seilbahn – nur wo?
So könnte eine Seilbahn in Stuttgart aussehen. Die Frage nach einem möglichen Standort ist noch offen. Foto: Uwe Anspach

Sowohl in Vaihingen als auch vom Pragsattel zum Robert-Bosch-Krankenhaus gibt es Überlegungen für den Bau einer Seilbahn. Beide könnten Verbesserungen für den Nahverkehr bringen.

Paris macht es vor: In der französischen Hauptstadt verbindet seit 13. Dezember Europas längste urbane Seilbahn vier Vororte im Südosten mit der Innenstadt. Die Câble 1 genannte Linie soll die notorisch verstopften Straßen im 12-Millionen-Einwohner Großraum entlasten und Pendler in nur 17 Minuten über die 4,5 Kilometer lange Strecke befördern. Aber nicht nur in der weltbekannten Metropole, sondern auch in der schwäbischen Landeshauptstadt beschäftigt man sich bereits seit Jahren mit alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Nahverkehrs – auch mit einer Seilbahn.

