Nahverkehr in Stuttgart: S-Bahn-Sperrung: Pendler müssen wieder auf Busse umsteigen
1
Die S-Bahnen zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen stehen wieder still. Fahrgäste müssen mehr Zeit einplanen. Foto: Alexander Müller

Ab dem 24. Februar ist die Bahnstrecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen wieder komplett gesperrt. Auch andere Bereiche im S-Bahn-Netz Stuttgart sind betroffen.

Leidgeprüfte Pendler, die aus dem Rems-Murr-Kreis in die Landeshauptstadt kommen wollen, müssen sich wieder auf längere Fahrtzeiten einstellen. Für den Ausbau des digitalen Knotens Stuttgart wird die Bahnstrecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen von Dienstag, 24. Februar, 1.30 Uhr, und Mittwoch, 25. März, 1.30 Uhr, erneut gesperrt. Fahrgäste müssen auf der wichtigen Verkehrsachse zwischen Rems- und Murrtal sowie Stuttgart wieder auf den Bus umsteigen. Aber auch „andere Bereiche im S-Bahn-Netz Stuttgart und der Regional- und Fernverkehr sind betroffen“, erklärt ein Bahnsprecher.

