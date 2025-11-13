Nahverkehr in Stuttgart: S-Bahn-Chaos bis Weihnachten – Pendler brauchen starke Nerven

1 Auf die Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn kommen in den letzten Wochen des Jahres harte Zeiten zu. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski, Imgao/Arnulf Hettrich

Die letzten Wochen des Jahres werden für Stuttgarts S-Bahn-Fahrgäste zur Geduldsprobe: Bauarbeiten, geteilte Linien und zahllose Ersatzbusse sind eine Herausforderung.











Die letzten Wochen des Jahres 2025 werden für die leidgeprüften Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart nochmals zur Herausforderung. Die Deutsche Bahn plant in der Zeit bis Weihnachten ein strammes Baustellenprogramm in der Region. Für Passagiere bedeutet das: Umstieg auf Ersatzbusse oder große Umwege. Betroffen sind vor allem die Linien S1, S2 und S3. Für Fahrgäste im Bereich Rems- und Murrtal kommt es besonders dicke.