Nahverkehr in Stuttgart: Neuer Ortsbus in Münster nimmt Betrieb auf

1 Dreimal in der Woche können Fahrgäste das neue Angebot nutzen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bereits am Montag, 5. Mai, nimmt der neue Ortsbus in Münster seinen Betrieb auf. Dreimal die Woche und dreimal täglich verbindet die neue Linie 59 nun wichtige Einrichtungen im Stadtbezirk.











Die Kessellage von Stuttgart ist eine Besonderheit, stellt aber an zahlreichen Stellen vor allem für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen auch ein Problem dar. So auch in Münster. Abhilfe verspricht dort ab Montag, 5. Mai, ein neuer Ortsbus der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). An drei Tagen in der Woche soll der Kleintransporter dreimal täglich zwischen dem Bezirksrathaus und dem Friedhof pendeln – zunächst im Probebetrieb für zwei Jahre.

Dreimal die Woche: Abfahrten um 9.05, 10.05 und 11.05 Uhr

Bereits im April 2024 hatte der Ausschuss für Technik und Stadtentwicklung im Gemeinderat einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 50 000 Euro gewährt. Der Wunsch nach zusätzlichen Ergänzungsverkehren in Stuttgart ist nicht ganz neu. Bereits 2022 schlug der Verkehrsplaner Mario Graunke in einem von der Stadt in Auftrag gegebenen Gutachten vor, mehrere Ortsbusse einzurichten. Stammheim hat bereits einen solchen Bus, Botnang, Feuerbach und Weilimdorf haben seit mehr als zehn Jahren einen gemeinsamen – und nun eben auch Münster.

Denn Einkaufsmöglichkeiten und der Friedhof sind aufgrund der steilen Wege nur dort schwer zu erreichen. Der neue Ortsbus – Liniennummer 59 – schafft nun Abhilfe. An drei Tagen pro Woche, jeweils montags, mittwochs und freitags, startet der Kleintransporter mit sieben Sitzplätzen um 9.05, 10.05 und 11.05 Uhr am Bezirksrathaus Münster. Angefahren werden 13 Haltestellen, darunter auch das Sport- und Kulturzentrum. Endhaltestelle ist am Friedhof, von wo aus der Bus knapp eine halbe Stunde nach Fahrtbeginn wieder zurückfährt.

Es gelten alle üblichen Tickets – zudem gibt es einen Sondertarif

Im neuen Ortsbus sind sowohl das Deutschlandticket als auch alle Tickets des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (VVS) gültig. Einen Fahrschein können Nutzer direkt beim Fahrer erstehen. Zudem gibt es für den Ortsbus einen Sondertarif: Für zwei Euro pro Person ist eine Einzelfahrt pro Richtung auf der gesamten Linie 59 innerhalb von Münster möglich. Der Sondertarif gilt aber nur innerhalb dieser Linie und berechtigt nicht zum Umstieg auf andere Linien im VVS oder in die Stadtbahn, betont die SSB. Weitere Infos zu Tickets und dem Fahrplan gibt es unter den Apps VVS Mobil oder SSB Move sowie im Internet unter unter: www.ssb-ag.de/tickets.