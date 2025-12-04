Nahverkehr in Stuttgart: Holpriger Start bei Ersatzbussen wegen Bahn-Baustellen
Vor dem Beginn des Ersatzverkehrs wurden Schilder und Wegweiser aufgestellt – aber reichen sie aus? Foto: Gottfried Stoppel

Eine ganze Reihe von Leserinnen und Lesern hat sich über die gerade angelaufenen Busersatzverkehre bei der Bahn rund um Stuttgart massiv beschwert. Was ist da los?

Kurz vor Weihnachten durchleiden Bahnfahrgäste rund um Stuttgart wegen einer ganzen Reihe baubedingter Ersatzverkehre wieder einen Härtetest. Und obwohl alle Beteiligten inzwischen Routine darin entwickelt haben müssten, läuft es anscheinend im Schienenersatzverkehr (SEV) nicht rund – jedenfalls wenn man eine ganze Reihe negativer Erfahrungsberichte von Leserinnen und Lesern zum Maßstab nimmt.

