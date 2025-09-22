Nahverkehr in Stuttgart: Hermann: „Seilbahn zum Burgholzhof ist eine interessante Idee“
1
Kommt eine Seilbahn vom Pragsattel zum Robert-Bosch-Krankenhaus auf dem Burgholzhof? Foto: dpa/Britta Pedersen

Der baden-württembergische Verkehrsminister hält den Bau einer Seilbahn in Stuttgart für praktikabel – und stellt Fördermittel des Landes für ein solches Vorhaben in Aussicht.

Die Idee einer Seilbahn vom Pragsattel zum Robert-Bosch-Krankenhaus auf den Cannstatter Burgholzhof trifft auf Interesse in der Landespolitik. Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Grüne) sieht darin nicht lediglich eine Vision, sondern vielmehr die Chance für „eine praktikable, preisgünstige und schnell umsetzbare Variante für Stuttgart“.

