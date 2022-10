Nahverkehr in Esslingen

1 Ein O-Bus in Esslingen. Weitere werden schon bald bestellt. Foto: Roberto Bulgrin

Ursprünglich wollte Esslingen bereits im Jahr 2024 nur noch mit grünem Strom den Nahverkehr organisieren, jetzt wird das Jahr 2025 angepeilt. Denn die Genehmigungen von Fördergeldern durch die EU dauerte länger als erwartet.















Die Stadt Esslingen rückt von ihren ehrgeizigen Plänen ab, schon im Jahr 2024 den Nahverkehr komplett mit grünem Strom anzutreiben. Nach Auskunft des Technischen Werkleiters des Städtischen Verkehrsbetriebes Esslingen (SVE) Johannes Müller gab es „einige Verzögerungen bei der Genehmigung des Förderprogramms in Brüssel“. Deshalb sei der Plan, von 2024 an zu hundert Prozent elektrisch zu fahren, in das Jahr 2025 verschoben worden. Müller: „Wir denken aber, dass wir das Vorhaben im vierten Quartal 2025 umgesetzt haben werden.“