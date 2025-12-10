Nahverkehr in Esslingen: Stadt biegt bei O-Busverkehr auf die Zielgerade ein

Stadt biegt bei O-Busverkehr auf die Zielgerade ein

1 Oberleitungsbus am Esslinger Bahnhof: Bis Ende 2026 soll der gesamte Esslinger Busverkehr elektrisch fahren. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen treibt den Ausbau der Oberleitungen voran. Der letzte Bauabschnitt am Altstadtring steht bald an. Das ist auch nötig: Bis Ende 2026 muss das Projekt stehen.











Der Weg Esslingens zu einem komplett elektromobilen Busverkehr ist eine Geschichte mit vielen Wendungen. Doch in jüngster Zeit geht es recht zielstrebig vorwärts. Die Arbeiten an der Verlängerung der Oberleitungen in den Esslinger Norden und auf den Zollberg sind noch nicht beendet, da bringt die Stadt nun schon den nächsten und letzten Bauabschnitt auf den Weg: Im kommenden Jahr soll der Oberleitungsausbau am Altstadtring weitergehen.