Weihnachtsspendenaktion der EZ Stimmungsvolle Momente für den guten Zweck

Viele Menschen werden in nächster Zeit mit Spenden und Aktionen dazu beitragen, dass die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung Menschen in Not helfen kann. Der Musiker Buddy Bosch lädt am 4. Dezember zum Adventssingen ins Hofgut Sirnau ein.