Nahverkehr in Esslingen

1 Das Esslinger Stadtticket gilt als Erfolg – seine Abschaffung wird kritisiert. Foto: Ines Rudel

Mit der Abschaffung des Stadttickets haben sich Gemeinderat und Stadtverwaltung in Esslingen viel Kritik eingehandelt. Nachdem sich die Finanzlage der Stadt besser darstellt als angenommen, zeichnet sich ein Umdenken ab. Das sind die Hintergründe.















Link kopiert

Eigentlich galt das Esslinger Stadtticket als Erfolgsgeschichte, doch unter dem Eindruck düsterer Finanzprognosen hatte der Gemeinderat beschlossen, die subventionierte Fahrkarte auslaufen zu lassen, sobald das bundesweite 49-Euro-Ticket eingeführt wird. Was viele Stadträtinnen und -räte oft und gern als „bittere Pille“ bezeichneten, quittierten viele Bürgerinnen und Bürger mit Unverständnis und Verärgerung. Nun könnte die Diskussion über das Stadtticket unverhofft wieder in Fahrt kommen: Grüne, SPD, Freie Wähler und CDU wollen „im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen auch über eine mögliche Wiedereinführung des Stadttickets diskutieren“, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der vier Fraktionen.