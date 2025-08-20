Nahverkehr in Esslingen: Beliebter Fahrschein: Esslinger Stadtticket kehrt im September zurück

1 Das Esslinger Stadtticket hat einst 3 Euro, später dann 3,50 Euro gekostet – nun wird der Einzelfahrschein 4 Euro kosten. Foto: Ines Rudel

Vor mehr als zwei Jahren ist das Stadtticket in Esslingen abgeschafft worden. Ab September wird der beliebte Fahrschein hier wieder angeboten.











Mehr als zwei Jahre ist es her, dass das Esslinger Stadtticket abgeschafft wurde. Damals fiel es im Rahmen von Haushaltskonsolidierungen dem Rotstift zum Opfer. Doch seither reißt die Kritik nicht ab – zumal sich die kommunalen Finanzen letztlich deutlich positiver entwickelten als vorhergesagt. Ende des vergangenen Jahres beschloss der Gemeinderat daher die Wiedereinführung des beliebten Fahrscheins. Demnächst ist es soweit.

Vom 1. September an wird es mit dem Stadtticket wieder möglich sein, an einem Tag beliebig oft mit dem Bus oder der S-Bahn durch Esslingen zu fahren. Allerdings wird der Fahrschein, der einst zunächst 3 Euro und dann 3,50 Euro gekostet hatte, etwas teurer. Für Einzelpersonen wird das Ticket künftig vier Euro kosten, für eine Gruppe von bis zu fünf Personen beläuft sich der Preis auf acht Euro.

Esslinger Stadtticket gibt es digital und in Papierform

Erhältlich sein wird das Esslinger Stadtticket sowohl analog als auch digital. Direkt in den Bussen, im Servicepoint des Städtischen Verkehrsbetriebs am Bahnhof sowie im Servicebüro in der Heilbronner Straße kann es in Papierform gekauft werden. In der VVS-App gibt es das Angebot ab September als Handyticket.

Das Esslinger Stadtticket ist in den Bussen, im Servicepoint am Bahnhof und digital in der VVS-App erhältlich. Foto: Robin Rudel

Viel Kritik nach Abschaffung von Esslinger Stadtticket

Um den städtischen Haushalt zu entlasten, hatte der Gemeinderat Ende 2022 beschlossen, das Stadtticket nicht mehr anzubieten. Die Entscheidung stand unter anderem im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket, das wenige Monate später eingeführt und als attraktive Alternative angesehen wurde. Daher wurde der Verkauf des Esslinger Stadttickets Ende April 2023 eingestellt.

Daraufhin war jedoch Kritik von verschiedenen Seiten laut geworden. Viele Befürworter und regelmäßige Nutzer des beliebten Fahrscheins hatten empört reagiert. Letzlich hatten sich unter anderem der Stadtseniorenrat und der Jugendgemeinderat dafür ausgesprochen, das Stadtticket wieder einzuführen. Ende 2024 fasste der Gemeinderat mit großer Mehrheit den Beschluss, dieses zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder einzuführen – und auch in den Jahren 2026 und 2027 anzubieten.