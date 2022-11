1 Nicht nur farblich ein Unterschied. Bei den alten S-Bahnen prangt groß das WLAN-Symbol neben dem Führerhaus, bei den neuen noch nicht. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Insgesamt 58 neue Züge stellt die S-Bahn Stuttgart in Dienst. Vorerst müssen Fahrgäste aber auf kostenloses Internet verzichten.















Die neuen Farben sind noch gewöhnungsbedürftig: Weiß, blau und gelb anstatt wie bisher knallig rot. Seit September sind in der Region die S-Bahn-Züge im neuen Look im Einsatz. Doch nicht nur beim äußeren Erscheinungsbild müssen sich die Fahrgäste zumindest am Anfang noch auf Umstellungen gefasst machen. Die neuen Waggons sind bislang noch nicht mit WLAN ausgestattet. „Der Einbau der neuen Technik erfolgt erst schrittweise“, erklärt ein Bahnsprecher. Surfen im Internet in der S-Bahn ist somit kostenfrei vorerst nicht möglich.

Nachrüstung mit W-LAN verzögert sich

Verdutzte Gesichter beim Blick auf das Smartphone gehören seit einigen Wochen in den Zügen der Region zur Tagesordnung. Warum funktioniert das WLAN nicht? Schließlich haben sich fast alle Fahrgäste an das kostenlose Surfen im Internet gewöhnt. Pendler auf dem Weg zur Arbeit, Schüler kurz vor dem Unterricht oder Shoppingfreudige, die die letzten Angebote überprüfen wollen: Seit 2019 bietet die S-Bahn in Stuttgart diesen kostenlosen Service in allen 157 Fahrzeugen an – als erste der großen Metropolen-S-Bahnen in Deutschland. Ein für das Verkehrsunternehmen wichtiger Aspekt. „Neben dem Ausbau der Kapazitäten für mehr Zugfahrten trägt auch die Erweiterung des Service-Angebots dazu bei, den Umstieg auf die S-Bahn noch attraktiver zu machen“, erklärt der Bahnsprecher. „Dies zählt heute einfach zu einer zeitgemäßen Mobilität“. Die Bedeutung spiegelt sich auch während der Hochphase des 9-Euro-Tickets wieder – mit einem Spitzenwert von zwei Millionen eingewählten Mobiltelefonen in den Zügen der Region im Juli dieses Jahres.

Keine Grundausstattung der neuen Fahrzeuge

Auf diesen Service müssen die Fahrgäste in den neuen Zügen aber bislang verzichten. Die Ausrüstung mit WLAN zählt nicht zur Grundausstattung des Herstellers Alstom. „Wir werden die notwendige Technik nach und nach einbauen“, sagt der Bahnsprecher. Daher sei das Angebot eben temporär nicht verfügbar. Dafür bittet die Bahn um Entschuldigung. Um die Fahrgäste zu informieren, sind in den neuen Zügen Hinweisschilder angebracht, dass derzeit noch kein kostenloses Internet zur Verfügung steht. Zusätzliche Auskünfte – auch über mögliche Funklöcher – biete das WLAN-Infoportal der S-Bahn Stuttgart.

Investition von fünf Millionen Euro in sechs Jahren

Wie lange sich die technische Umrüstung hinziehen wird, ließe sich nicht genau terminieren, da dies unter laufendem Betrieb geschieht. Inzwischen sind bereits etwas mehr als die Hälfte der insgesamt 58 neuen Züge im Einsatz. Mit diesen wird die Fahrzeugflotte aufgrund der mit Stuttgart 21 möglichen Angebotsausweitungen im Nahverkehrsnetz auf 215 Züge erweitert.

Neben den S-Bahnen verfügen auch die Regionalzüge über einen kostenlosen Internet-Zugang. Der Verband Region Stuttgart und die S-Bahn Stuttgart investieren für die Technik sowie für den Betrieb, der zunächst auf sechs Jahre angelegt ist, gemeinsam fast fünf Millionen Euro.