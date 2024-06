Nahverkehr in der Region Stuttgart: Der VVS verteidigt die hohen Ticketpreise

Nahverkehr in der Region Stuttgart

In der Verkehrsbranche wächst die Ungeduld, weil die dauerhafte Finanzierung des Deutschlandtickets weiterhin nicht gesichert ist. Cornelia Christian, Chefin des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS), warnt vor einem bösen Erwachen.











Im August steigen die Preise für Bus und Bahn in der Region Stuttgart um satte 7,9 Prozent. Die Kritik an der beschlossenen Preiserhöhung des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) reißt nicht ab. Zuletzt gab es nochmals heftige Schelte von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Im Interview wirbt VVS-Chefin Cornelia Christian um Verständnis. Zudem warnt sie vor einem bösen Erwachen, sollte sich die Hängepartie um die Finanzierung des Deutschlandtickets weiter in die Länge ziehen.