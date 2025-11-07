Nahverkehr in der Region: So sehen die Pläne für eine neue S-Bahn-Linie aus

So sehen die Pläne für eine neue S-Bahn-Linie aus

1 Anstatt wie bisher Züge sollen in Zukunft S-Bahnen über die Panoramabahn fahren. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Laut einer Machbarkeitsstudie könnte eine neue S-Bahn-Linie die Panorama- und Strohgäubahn ersetzen. Bei Kosten von bis zu 400 Millionen Euro besteht aber noch Klärungsbedarf.











Jahre lang wurde um die Zukunft der Panomarabahn in Stuttgart zwischen dem Nordbahnhof und Vaihingen gerungen. Nun bahnt sich eine Lösung an. Die Strecke könnte laut einer aktuellen Machbarkeitsstudie in das bestehende S-Bahn-Netz integriert werden. Der Vorteil: In den geplanten Streckenverlauf zwischen Vaihingen und Heimerdingen (Kreis Ludwigsburg) könnte auch die Strohgäubahn integriert werden. Der Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart, der für den Nahverkehr verantwortlich zeichnet, zeigte sich mehr als angetan, sieht aber auch noch Klärungsbedarf.