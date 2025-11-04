Nahverkehr in der Region: Bekommt Stuttgart eine weitere S-Bahnlinie?

1 Durch die Verknüpfung der Strohgäubahn (r.) mit der Stuttgarter Panoramabahn könnte eine neue S-Bahnlinie enstehen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich, Simon Granville

Zu den heutigen sechs regulären S-Bahnlinien könnte innerhalb von zehn Jahren eine siebte hinzukommen. Sie würde einer totgeglaubten Strecke in Stuttgart neues Leben einhauchen.











Link kopiert

Die S-Bahn Stuttgart ist derzeit in keinem guten Zustand: Baustellen, technische Probleme und Unzulänglichkeiten der Infrastruktur bremsen das System, das einst als Rückgrat des Nahverkehrs galt. Der Verband Region Stuttgart, der den Verkehr bestellt und bezahlt, lässt sich vom Status quo nicht schrecken und präsentiert am Mittwoch Überlegungen für eine gänzlich neue Linie.